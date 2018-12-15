【もち吉】柚子いなりあげもち・みたらし切り餅食べる。

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以前のいなりあげ餅の動画はこちら！
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韓国で生活中のとぎもちです！
한국에서 생활하고 있는 일본인 토기모치 입니다 !
韓国のいろんな食べ物を紹介しています！
한국의 여러가지 먹거리를 소개하고 있습니다 !
(๑•̀ㅂ•́)و✧
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