Teach me to fly MV -製作花絮- 笑波子 x 伍仔 x 窮飛龍

Teach me to fly – Official MV 主唱 笑波子 x 伍仔

連結: https://www.youtube.com/watch?v=OOGN45-roLk

主唱 笑波子, 伍仔

作曲, 編曲, 監製, 混音 刀柏文

作詞 布穀鳥, 窮飛龍

和音 張佳添, Dee, Sylvia Cheung

Monday 上學homework忘了帶

Tuesday 小測我在發呆

Wednesday 體育課又跑不快

Thursday 老師說我失敗

Friday 作業多得像海

Saturday 埋頭苦幹活該

該該該該該該該該

該該該該該該該該

**真不該 真不該 做學生 要乖

真不該 真不該 做補充 要買

真不該 真不該 做作業 全猜

真不該 真不該 做不對 淘汰

真不該 真不該 真不該 真不該 真不該

星期一又來

Come on boys

Come on girls

Come on Guys

上學像跟人在比賽

Come on boys

Come on girls

Come on Guys

Now, teach me to FLY

Come on boys

Come on girls

Come on Guys

這樣的生活沒色彩

Come on boys

Come on girls

Come on Guys

下課我已Say GoodBYE

那書本還在…

Morning 我每天總愛賴床

Afternoon 午餐後睡一趟

Evening 等下課鐘聲漫長

Midnight 現在才最繁忙

*Repeat*

我已經説了ByeBye

跟自己説ByeBye

–

MV導演 水工鳥

MV劇本 窮飛龍

演員

Dee

娜美

晞哥

張佳添

Maggie Wong

Billy Tang

Irene Lee

茄子

佩盈

Fian Lau

豆丁

肥Tom

明太子

雞翼

跳舞指導 4HM

拍攝指導 水工鳥

攝影 Vincent Choi

攝影 Billy Tang

燈光 正

化妝 Vivienne C

統籌 窮飛龍

聯絡 Karie