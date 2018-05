- in 影片

By hkdarenz

Chun-Li (Official Video)

Song Available Here: https://nickiminaj.lnk.to/clYD

Connect with Nicki

https://www.mypinkfriday.com

https://www.instagram.com/nickiminaj

Tweets by NICKIMINAJ

https://facebook.com/nickiminaj

Director: Steven Klein

Production Company: Good Company Pictures, LLC

Producers: Keith Brown & Stephen Holtzhauser

Editor: Benjamin Rodriguez Jr.

Music video by Nicki Minaj performing Chun-Li. © 2018 Young Money/Cash Money Records

http://vevo.ly/nzKLIZ