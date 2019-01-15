[MLB] 二十五分鐘認識洋基讓人又愛又恨的棒球金童-Alex Rodriguez

大家好~我是一貧伏特加
40000訂閱回饋之投打對決打者篇
要來介紹可能是頻道創立至今最具爭議性的球星了！
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註:
1. Randy Johnson 1997就已經離隊，Ken Griffey Jr.則是1999年離隊
2. Mariano Rivera差點被交易到水手，詳情可以看我之前的影片：https://www.youtube.com/watch?v=7AFLDbh51Gk&t=54s
3. 2001明星賽A-Rod向教練提議由Cal Ripken Jr.擔任先發游擊手
4. “不准踩過我的投手丘"潛規則詳見：https://www.youtube.com/watch?v=ao0oFz74Y_4&t=37s
音樂:
I am old school hip hop beat
Pendulum – Propane Nightmares
Enter Sandman – Metallica
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以上就是這次的介紹
謝謝大家的收看
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