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JJ林俊杰音乐剧改编《领悟》银河系嗓坐实！《梦想的声音3》花絮 EP8 20181214 /浙江卫视官方音乐HD/

《梦想的声音3》是一档由浙江卫视倾力打造的素人歌手向歌坛宿将发起挑战的节目，由林俊杰JJ Lin、胡彦斌Tiger Hu、谭维维Sitar tan、张靓颖Jane Zhang担任四大常驻导师，王嘉尔Jackson Wang担任前四期X导师。

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