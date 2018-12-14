新加坡、马来西亚、台湾地区周日晚就能观看整片啦！
● 浙江音乐 YouTube: http://bit.ly/singchina
● 浙江卫视 YouTube: http://bitly.com/zhejiangtv
● 奔跑吧YouTube：http://bitly.com/runningmanchina
● Our Social Media
浙江卫视 Facebook: http://bit.ly/zjstvfb
浙江卫视 Twitter: http://bit.ly/zjstvtwi
中国新歌声 Facebook：http://bit.ly/singchinaFacebook
梦想的声音 Facebook：http://bit.ly/soundofmydream
奔跑吧兄弟 Facebook: http://bit.ly/rmchinafb
●梦想的声音3 整片：http://bit.ly/2AgtiUp
JJ林俊杰音乐剧改编《领悟》银河系嗓坐实！《梦想的声音3》花絮 EP8 20181214 /浙江卫视官方音乐HD/
《梦想的声音3》是一档由浙江卫视倾力打造的素人歌手向歌坛宿将发起挑战的节目，由林俊杰JJ Lin、胡彦斌Tiger Hu、谭维维Sitar tan、张靓颖Jane Zhang担任四大常驻导师，王嘉尔Jackson Wang担任前四期X导师。
●梦想的声音3 整片：http://bit.ly/2AgtiUp
●梦想的声音3 纯享：http://bit.ly/2yMbzCx
●梦想的声音3 声音小剧场：http://bit.ly/2CYxzhR
●梦想的声音3 花絮：http://bit.ly/2ErUR1h
●梦想的声音3 CLIP：http://bit.ly/2PeIqKr
●梦想的声音1&2 整片：http://bit.ly/2S10uX2
●梦想的声音1&2 纯享：http://bit.ly/2yZp81u
●中国新歌声2 整片：http://bit.ly/singchina2
●中国新歌声2 纯享：http://bit.ly/singchina2cx
●中国新歌声1 整片：http://bit.ly/29CTb0M
●中国新歌声1 纯享：http://bit.ly/29MSQfp
Facebook Comments