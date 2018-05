Contessa: Brutal na parusa kay Vito

Aired (May 22, 2018): Doble ang parusang ibibigay ni Contessa kay Vito bilang kapalit sa pagpapahirap nito kay Ely.

Watch ‘Contessa,’ weekdays on GMA Afternoon Prime starring Glaiza de Castro, Mark Herras, Geoff Eigenmann, Lauren Young, Gabby Eigenmann, Jak Roberto, Chanda Romero, Tetchie Agbayani, Leandro Baldemor, Melissa Mendez, Tanya Gomez, Karel Marquez, Will Ashley, Dominic Roco, Bernadette Allyson, Mon Confiado, Phytos Ramirez, and Denise Barbacena.

————–

Subscribe to the GMA Network channel! – http://goo.gl/oYE4Dn

Visit the GMA Network Portal!

http://www.gmanetwork.com

Connect with us on:

Facebook: http://www.facebook.com/GMANetwork

Twitter: https://twitter.com/GMANetwork

Instagram: http://instagram.com/GMANetwork