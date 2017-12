- in 影片

aMEI張惠妹 [ Full Name 連名帶姓 ] Official Music Video

——————————-

STORY THIEF AMEI

偷故事的人

《第一章 連名帶姓|Full Name》

我偷走你的故事

唱成一首歌,再還給你

**

11.22《偷故事的人-序》開始預購

12.12《偷故事的人》正式發行

**

預購版本《偷故事的人-序》限定封面

贈送大尺寸專屬海報乙張!

–

曾經愛得如此靠近,如今陌生得連名帶姓

張惠妹、周杰倫再度攜手跨世紀合作 || Selina任家萱、路斯明擔綱主演

偷故事的人 第一章「連名帶姓」

給放不下的過去,那個連名帶姓的自己

你是否也有過這樣的既視感?前奏一下,那段最放不下的感情就回來了

熾熱的新感情或視而不見的舊戀情,總在KTV包廂裡四處流竄

那些再平凡不過的老派劇情:相識、熱戀到疏離,仍舊無限循環

後來,一段又一段的風景,似乎都跟當時的我們重疊了

後來,我習慣從他們身上,尋找我們的痕跡

故事持續上演著,歌,也未曾間歇地唱著。

–

連名帶姓

詞:葛大為

曲:周杰倫

零七年那一首定情曲的前奏

要是依然念念不忘太不稱頭

早放生彼此好好過

都多久

你怎麼像標本 杵在我心裡頭

後來的那幾個 又沒做錯什麼

他們口中自私的我

犯了偷竊時間的錯

複製貼上你的愛

也很精彩的你 不甘寂寞

這圈子不太大 多少聽說

欣賞你流浪 像是種信仰

我真這麼想

再被你提起 已是連名帶姓

謊稱是友誼 卻疏遠得可以

多少人愛我 偏放不下你

是公開的秘密

只剩你沒拆穿我

再處心積慮 終究事不關己

哪來的勇氣 我就是不灰心

我且愛且走 其實在等你

是僅有的默契

你會不會又錯過

我沒有把握

算不清多少個跨年夜一起過

要是依然念念不忘太不稱頭

早放生彼此好好過

都多久

你怎麼像標本 杵在我心裡頭

後來的那幾個 又沒做錯什麼

他們口中 自私的我

犯了偷竊時間的錯

複製貼上你的愛

也很精彩的你 不甘寂寞

這圈子不太大 多少聽說

欣賞你流浪 像是種信仰

我真這麼想

再被你提起 已是連名帶姓

謊稱是友誼 卻疏遠得可以

多少人愛我 偏放不下你

是公開的秘密

只剩你沒拆穿我

再處心積慮 終究事不關己

哪來的勇氣 我就是不灰心

我且愛且走 其實在等你

是最後的默契

要是我們又錯過

就別再回頭

–

製作人 Producer:小安 Andrew Chen (BADTONE PRODUCTION)

編曲 Arranger:林於賢 Ryan Lin

弦樂製作/編寫 Strings Director/Arrangement:林於賢 Ryan Lin

弦樂統籌 Strings Supervisor:李朋 Li Peng

弦樂製譜 Strings Score:葉棣綺 Chiee Yeh

小提琴 Violin:龐闊 Pang Kuo

中提琴 Viola:李紀澤 Li Ji Ze

大提琴 Cello:郎瑩 Lang Ying、張平 Zhang Ping

配唱錄音師 Recording Engineer (Vocal):黃晟峰 Ooi Teng Fong

配唱錄音室 Recording Studio (Vocal):89 studio

錄音師 Recording Engineer:葉育軒 Yu Hsuan Yeh、雷長航 Lei Chang Hang

錄音室 Recording Studio:強力錄音室 Mega Force Studio、Tweak Tone Labs (Beijing)

混音師 Mixing Engineer:Phil Tan

混音室 Mixing Studio:Callanwolde Fine Arts Center in the Rick Backer School of

Music, Atlanta, GA

助理混音師 Mixing Assistant:Bill Zimmerman

製作助理 Production Assistant:呂奇翰 Chris Lu

**

