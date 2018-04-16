50歲一無所有 再創77億 看板人物 20180415 (完整版)

看板人物-謝貞德

來思達集團創辦人

年過半百 一無所有

20年後 再創年營收80億‼

來看這傳奇人生👉

【一步一腳印】主持人：詹怡宜 每週日 22:00首播

官網也能收看： http://new-taiwan.tvbs.com.tw/

【中國進行式】主持人：莊開文 每週日 19:00首播

官網也能收看： http://chinaing.tvbs.com.tw/

【世界翻轉中】主持人：古彩彥 隔週日 21:00首播

官網也能收看： http://change.tvbs.com.tw/

【當掌聲響起】主持人：秦綾謙 隔週六 21:00首播

官網也能收看： http://showbiz.tvbs.com.tw/

《TVBS 56台》

【TVBS 看板人物】主持人：方念華 每週日 20:00首播

官網也能收看：http://people.tvbs.com.tw/

【T觀點】主持人：莊開文 每週六 20:00首播

官網也能收看：http://t-viewpoint.tvbs.com.tw/

【全球進行式】主持人：廖芳潔 每週六 19:00首播

看更多精彩內容：http://bit.ly/2sjI3mU