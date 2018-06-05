黃霑最愛、李小龍前嫂子林燕妮病逝

黄沾最爱、李小龙前嫂子林燕妮病逝

林燕妮是香港专栏作家、电台主持，出生于1943年，也是李小龙兄长李忠琛的前妻「香江才女」，林燕妮日前因肺癌于养和医院离世，享年75岁，近年她身体衰弱，卧床休养，她是在2016年患上肺癌，曾接受化疗及电疗，可惜仍不敌癌魔。

一代才女林燕妮拥有双硕士学位，年轻时艳压ball场，看尽浮华盛世，她过去曾经在名店毫不犹豫买下一件价值不菲的紫貂皮草，出手阔绰程度连男人都望尘莫及。但近年转趋低调，只与少数挚交好友见面。

林燕妮在文化界同样传奇，不但被金庸评价是「现代最好的散文女作家」，她会在原稿纸上喷香水而被称为「用香水写作的女作家」其才气与美貌吸引众人。

林燕妮曾与李小龙兄长李忠琛结婚，二人育有一子后离异，林燕妮与著名填词人黄沾合作广告宣传而认识，虽然当年黄沾已婚，林燕妮背上「第三者」之名与他相恋14年，后因又有第三者介入，结束多年情。对黄沾的感情，林燕妮曾透露和黄沾在一起的十四年里，前八年黄沾都并未离婚，虽然嘴上同太太提出离婚，其实一直没离过，并老是找借口来敷衍自己。林燕妮还谈到当年卖楼件事，更是大吐委屈，透露当年是黄沾自己要离开宝珊道的家，而不是她把黄沾赶出去的，至于宝珊道后来卖掉，卖楼所得全归她所有，林燕妮解释宝珊道的房子本来就是自己一个人购入的，黄沾当年自己还要养家，没有多余的钱来购房，黄沾本人又大手大脚花很多钱。而两人的分手也是黄沾主动要分的，并非如黄沾多年来所说的，是她强要他离开，陈家瑛便是证人。林燕妮透露，分手当晚，林燕妮出席一个宴会，吃到一半的时候，黄沾突然离开，说自己走了，林当时以为黄沾只是离开了宴会，没想到回家时，见工人把书房里黄沾的书拿走了，便知道是怎么回事，当时陈家瑛还打电话了，说“你们不要吵架，你们不要这个样子”。

林燕妮为家中长女，有两弟林振强和林振刚一妹，林振强为填词人，妹妹林雁妮早于1981年因淋巴癌离世，林振强和林振刚亦淋巴癌于2003年离世。林燕妮与前夫李忠琛的儿子凯豪，对于母亲离世一事，只曾向好友提及，无意张扬。