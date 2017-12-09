關鍵時刻 20171208節目播出版（有字幕）

關鍵時刻 20171208分集大綱：

(00:00:12)Part1:川普打開地獄之門引爆最大火藥庫 撕裂聖城傷口全世界都怒了！20171208-1 黃世聰 劉燦榮 馬西屏 黃創夏 王瑞德

(00:35:20)Part2:逃得過黑幫躲不了那姊？全身起疹也得喝…那英：你可是在北京！20171208-2 粘嫦鈺 劉燦榮

(00:46:15)Part3:與死神擦肩而過！ 火車意外驚險躲過一劫但也很多人命喪輪下…20171208-3 黃世聰

(00:48:41)Part4:零售店主題樂園化 Tiffany珠寶店兼賣早餐的背後…20171208-4 黃世聰 馬西屏 劉燦榮 王瑞德 傅鶴齡

(01:24:31)Part5:俄羅斯三角幽浮出沒 前蘇聯「42346檔案」的詭異金屬！？20171208-5 傅鶴齡 馬西屏 王瑞德

(01:39:40)Part6:紅色熔岩蜿蜒 火山灰直衝天際 無人機變追火山利器！？20171208-6 黃創夏

《劉寶傑》官方粉絲團https://www.facebook.com/Paojye

《關鍵時刻》粉絲團：https://www.facebook.com/CTimefans

《關鍵時刻》頻道訂閱：https://www.youtube.com/channel/UCKQVSNdzGBJSXaUmS4TOWww?sub_confirmation=1