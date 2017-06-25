美根真正的男朋友！他是誰啊？！【劉沛 VLOG】

美根回LA終於可以跟她真正的男朋友在一起了，看完就飛歐洲. 第一站：愛爾蘭都柏林!!

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劉沛 Vlog Ep106

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美根家有九個兄弟姊妹! ►https://youtu.be/wV_fvGUJsz4

難道我沒感到飛機?! ►https://youtu.be/FW0ffTTN098

如何進USC電影學院! ►https://youtu.be/qfDjqLnjsvc

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