經典童星今何在？ 「狗蛋大兵」丑妹退演藝圈

小小童星一不注意，一瞬間就長大了，跟「張君雅小妹妹」同期的小童星，曾在偶像劇「海豚灣戀人」中，飾演「小瓶蓋」的吳育菱，現在已經變成大學生，很會打扮也很有清純感。另外在電影「狗蛋大兵」中，跟郝劭文對戲的女同學「丑妹」，真實身分是導演朱延平的姪子，當年為戲男扮女裝，現在已經退出演藝圈。