[窮L遊記‧深圳篇] #21 八合里｜勁平新鮮牛肉火鍋！食完唔會想食急凍肥牛！

近年大陸掀起咗一股食潮汕牛肉火鍋嘅熱潮,不過講到最出名嗰間一定係呢一間八合里海記牛肉店!佢哋嘅牛肉全部都好新鮮,包你食完之後唔會想再食急凍肥牛!

我今次食嘅呢一間分店地址係:

汕頭八合裡海記牛肉店(卓悅INTOWN店)

地址: 福華三路卓悅INTOWN商場B1樓B110號商鋪

電話: 0755-82783823

