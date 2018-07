[窮L遊記·香港篇] #15 小郡肝串串香｜不倫不類嘅串串香香港分店 試業唔係質素差嘅藉口嚟😡

喺四個月之前我就介紹咗喺大陸好紅嘅鋼管廠五區小郡肝串串香火鍋,而前幾日就有貧友仔同我講呢間餐廳喺香港開咗分店,所以我就過去試食下,睇下同大陸分店有咩分別~

鋼管廠五區小郡肝串串香

地址:銅鑼灣軒尼詩道502號黃金廣場9樓全層

電話:27585777

