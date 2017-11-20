李榮浩 Ronghao Li – 戒菸 Quit Smoking (華納 Official HD 官方MV)

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華納年度浩計畫 每月主打連發 樂壇驚嘆浩!

唱 作 大 神 李 榮 浩

第四張全方位音樂作品 《嗯》

2017.11.17已全面發行

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打破華語樂壇主打歌舊規則

打造數位時代音樂人新模式

全亞洲突破十億的點播次數

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嗯…意想不到的創作能量

嗯…不以為然的思考顛覆

嗯… 只有李榮浩 能超越李榮浩

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【#浩計畫】第8波 《戒菸》MV在新專輯發後正式登場

這是一首標準李榮浩式的情歌，也是借用「#戒菸」二個字，這個日常生活中一般人很想戒掉卻又很難做到的事，來影射現代城市中某些人的感情觀！

「戒菸」的MV由今年以電影《自畫像》獲得第10屆西班牙南方影展最佳影片的導演陳宏一執導，因為榮浩自己先提出了寫這一首歌曲的畫面想法，所以導演特別為他量身設計了一個嚴肅的飛虎特勤隊員角色，這個平常不苟言笑的特勤，平常生活作息非常規律嚴謹，但是偏偏在愛情這件事情上，他卻有一個想戒又不掉的癮存在著，分手3年多的前女友常常在心情不好的時候找他，但他明明知道沒有好結果卻又無法拒絕她，就像是想戒但是又戒不掉的菸癮，他雖然很努力戒了抽菸，卻無法戒掉想念她的慾望；李榮浩為了這一支戲劇感非常強烈的MV，興奮的穿上飛虎隊員特勤制服，帶著假槍和同袍們一起出任務，但在追捕嫌犯的過程中，被罪犯的同夥暗算攻擊，李榮浩最後在盤問犯人的時候，因為接到前女友簡訊而心神不寧，甚至把罪犯幻想成前女友的現任男友，導演以電影的手法讓這支MV充滿了戲劇性，也成為新專輯中最火爆和限制級的話題之作！

《 #戒菸 》

作曲：李榮浩

作詞：李榮浩

已經為了變的更好去掉鋒芒

一不小心成了你的傾訴對象

電話約在從前約會的地方

要陪你唱歌吃飯我結賬

保持優良習慣

你說最近過的還算幸福美滿

喝了幾杯唱了幾段你卻哭了

想去安慰卻不知什麼立場

聽你說話看你哭濕頭髮

我得到了懲罰

戒了菸 我不習慣

沒有你我怎麼辦

三年零一個禮拜

才學會怎麼忍耐

你給過我的傷害

是沒有一句責怪

戒了菸 染上悲傷

我也不想 （誰也不想）

製作人Producer：李榮浩Ronghao Li

編曲Arrangement：李榮浩Ronghao Li

吉他Guitars：李榮浩Ronghao Li

貝斯Bass：李榮浩Ronghao Li

鼓Drums：李一丁YatDing

弦樂編寫 Strings Arrangement：李榮浩Ronghao Li

弦樂Strings：國際首席愛樂樂團 International Master Philharmonic Orchestra

和聲編寫Backing Vocal Arrangement：李榮浩Ronghao Li

和聲Backing Vocal：李榮浩Ronghao Li

錄音師Recording Engineer：單為明Link Shan

混音師Mixing Engineer：李榮浩Ronghao Li、曹飛Fei Cao

音樂製作助理Production Assistant：杜以丞Yicheng Du

錄音室Recording Studio：北京一樣音樂錄音室Beijing Young Music Studio

混音室Mixing Studio：北京一樣音樂錄音室Beijing Young Music Studio

母帶後期製作人Mastering Producer：李榮浩Ronghao Li

母帶後期處理工程師Mastering Engineer：Tom Coyne

母帶後期處理錄音室Mastering Studio：Sterling Sound Studio

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