旅行化妝箱裡有什麼 // What’s in My Travel Makeup Case // Cara Wu

!發問前請詳閱資訊欄!

臉上的妝:

眼影: Morphe 35O, Stila Liquid Eyeshadow “Kitten Karma"

假睫毛: Scandal Lashes “Daring Darla"

唇彩: D. Benoit Matte Lip Color “Placide"

——————————————————————————————

隔板化妝箱-大號A款升級黑色 https://goo.gl/BsMJYz

眼影空盤 https://goo.gl/Gq9zcO

——————————————————————————————

(( 我常找的歐美彩妝代購 ))

– 冬暖夏涼-不能只有我們被推坑 https://goo.gl/j1LxSz

– J’s Beauty https://goo.gl/NpsYg2

——————————————————————————————

(( Foundations Shades List ))

Marc Jacobs Re(marc)able Full Cover Foundation Concentrate “Ivory 12″

Urban Decay All Nighter Liquid Foundation “1.0″

NARS All Day Luminous Weightless Foundation “Light 3 Gobi"

MAC Pro Longwear Nourishing Waterproof Foundation “NC15″

Maybelline Fit Me Matte & Poreless Foundation “Porcelain 110″

Maybelline SuperStay Better Skin Transforming Foundation “10 Porcelain”

Revlon ColorStay Makeup For Combination/Oily Skin “150 Buff + 180 Sand Beige"

CoverGirl Outlast Stay Fabulous 3-In-1 Foundation “810 Classic Ivory"

——————————————————————————————

(( F I N D M E ))

如有工作需求: [email protected]

|| Instagram: https://instagram.com/ayumi6532/

|| Facebook: https://www.facebook.com/makeupjunkiecara

This video is NOT sponsored.