徐佳瑩 LaLa【灰色 The Gray】Official Music Video

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如果生命，可以用顏色比喻，

只有你的存在，能和我融為一體。

白色的你，與我的闇黑，相依，

那是愛過你，才能成為的，灰色自己。

徐佳瑩 第五張全新專輯《心裡學》

12.27 正式發行

全新專輯【心裡學】

溫暖再推薦 第二波全新單曲 《灰色》

《是日救星》金曲獎最佳單曲製作人陳君豪 x 徐佳瑩 再度攜手聯名合作

醞釀三年，睽違三年，完封多日的引頸期盼，徐佳瑩於2017年末祭出首波誠摯單曲《言不由衷》，旋即引發樂壇超量關注與話題，並在海內外各大音樂串流平台與銷售排行榜拿下冠軍，重磅出擊完美回歸。繼發燒單曲《言不由衷》後，徐佳瑩再度釋出新專輯【心裡學】中第二波全新單曲《灰色》，展現截然不同的音樂風格，備受期待。

初聽到《灰色》demo時，徐佳瑩就被這詩般的歌詞意境與寬闊悠揚的音樂格局深深打動，尚未決定錄製時，這首歌早已被徐佳瑩視為療癒歌曲，強大的後座力與餘韻，讓她每次聆聽總會有被淨化洗滌的感動。徐佳瑩說：「希望那些能夠療癒我的歌，也能療癒每一個人的心。」此曲由新生代創作人羽田和謝金林創作，歌詞前段饒富寓意地以棉花糖、梔子花、雲朵等等象徵來愛情最初最純潔的白色意念，深有所感的徐佳瑩，徵得原創同意後，將對愛情的想望與透徹灌注於歌詞中，以與白色對映的黑色深意，塵埃、黑盒子、卡特拉(冰島活火山)來比喻自身深層的黑暗與躁動，也意涵著生命裡歷經的折損與磨練。

寓意盎然如詩般的文字，悠揚溫暖的旋律，打造了這一首透著和煦陽光的動人情歌。製作人陳君豪以沉靜氣韻的大器編曲打造出《灰色》的電影格局，優美磅礡的管樂隊與弦樂隊交相輝映，滿溢情緒最終在電子搖滾營造下獲得釋放，宛如一場人生史詩電影，紀錄旅途中我們汲汲於尋找生命中那個最真實的人。愛情與人生一樣，都要歷過地獄，方得天堂。純白與闇黑共存，極致後幻化為灰色，以此象徵穿越蜿蜒波折後最終相遇的真實人生，那是歷經了傷痕、歷經了愛才能成為的灰色自己，最美的自己。

黑白影像彰顯二元意涵，歷經腦內革命，灰色人格升級，

隱喻自我與生命的進化，雙色反差，彩色拼貼，打造MV視覺極致美學

專輯第二波MV《灰色》由知名導演比爾賈執掌，MV特意選在日本長野縣，充滿文化氣息的松本市取景拍攝。為了體現歌詞裡純白與闇黑的二元意涵，導演藉由黑白彩色交替畫面來講述人格暗面與能量正面的意象，也精確巧妙地彰顯了徐佳瑩自身理性、感性並存的特質。『生命精采的部分在於不只有單一顏色，也不會只存在單一的情緒或樣貌。』徐佳瑩說：「就像我希望每一個人都能在自我狀態裡尋找最美麗的平衡，是各種色彩揉合摻雜，平衡幻化為最好的顏色，這也是我以《灰色》定名的原意。』

為了打造此首歌的深遠意境，MV裡充斥著瞬間閃逝的杏仁核、Pantone色票、色盲圖像、基因顯性、腦部圖層等等拼貼影像，在比爾賈導演巧思構築下，這些意念透過畫面完美地引喻為生命探索的核心燃點，以『灰色大腦』為寓意，生命旅程所到之處的經歷，皆為激化成長的養分。《灰色》MV搭載著音樂曲式的鋪陳，以極致黑白畫面呈現沉靜內斂的意境，而後轉至高昂上揚的精采段落，比爾賈導演以大量快速拼貼、閃格繽紛的剪接手法，充滿意識流的鏡頭語言，象徵著我們在人生路途上不斷地進階升級的探索過程，將情緒集中至高點再絢爛地釋放，極致呈現了《灰色》一曲的完美意境。

詞：羽田/謝金林/徐佳瑩

曲：羽田

清晨捨不得醒的美夢是你

那柔和清甜的棉花糖是你

傳遞祝福的梔子花是你

那慵懶飄飄蕩蕩的雲朵是你

如果生命可以用顏色比喻

只有你的存在能和我融為一體

baby i have loved you from the start

現在過去未來都一樣

對你除了愛沒有其他

都一樣，多希望始終都一樣

白色（的你）x8

的我們 在哪裡

每日暗自拂去的塵埃是我

那神秘封印的黑盒子 是我

一觸即發的卡特拉是我

那無故流下眼淚的怎麼是我

如果我們可以 用顏色比喻

那是愛過你才能成為的灰色自己

baby i have loved you from the start

現在過去未來都一樣

對你除了愛沒有其他

都一樣，過去未來都一樣

你緩緩走來，一切都不言而喻，

任憑現實在我們佈滿傷痕的心底遊戲

就連我頭上那些歲月的痕跡

都是光 喔照亮我們 還想要牽手走過 的困境

白色(的你)x8

跟闇黑 相依

製作人：蔡政勳、陳君豪@成績好Studio

編曲：蔡政勳、田雅欣、陳君豪

鋼琴：蔡政勳

吉他：陳君豪

貝斯：方奎棠

合成器貝斯&鼓機：蔡政勳、陳君豪

弦樂編寫：田雅欣

合聲：徐佳瑩

弦樂Leader：劉涵 (隱分子樂團)

小提琴 I：蔡曜宇、朱奕寧、曲靜家、駱思云

小提琴 II：盧思蒨、薛媛云、王重凱、陳泱瑾

中提琴：甘威鵬、楊凱甯、吳媛蓉

大提琴：劉涵 (隱分子樂團)、汪逸修

低音大提琴：徐雅君

法國號：陳信仲、盧怡婷

豎笛(低音豎笛)：張文馨

巴松管：許家驊

低音號：陳建勳

錄音工程師：黃文萱、蔡周翰、楊敏奇、鍾濰宇、葉育軒

音頻剪輯：鍾濰宇

錄音室：Lights Up Studio、89Studio、白金錄音室Platinum Studio

混音工程師：黃文萱

混音錄音室：WooJi Studio

製作助理：吳庭輝

【工作人員】

導演Director：比爾賈Bill Chia

助理導演Assistant Director：王新宜Cindy Wang、李培㚤Cathy Li

製片Producer：洪斐文Fumi Hung、姚錦鴻Kevin Yao、黃品禎Naomi Huang

攝影師D.O.P：張肇瑄Chao-Hsuan Chang

二機攝影師Additional Camera：鍾明達Duke Chung

攝影大助1st Assistant Camera：劉于豪IKA Liu

攝影助理2nd Assistant Camera：李廷麒Sevenguns、郭柏翔Maple Shawn

服裝造型 Fashion Stylist：方綺倫 Chi-Lun Fang

化妝Make-up：陳佳惠 Carlin Chen

髮型Hair Stylist：劉珈妘 Sydni Liu–ZOOM

【拍攝協力】

演出Actor：井澤治樹

長野縣政府

松本市觀光會議協會

ALPICO GROUP

Excellent High School

Yamabebossa Coffee

書肆秋櫻舍

HOTEL BUENA VISTA

Lion Adventure Hakuba

LaLa徐佳瑩第五張全新專輯 《心裡學》2017.12.27 壓軸發行

//專輯精裝珍藏版，內附『The Inner Me』12頁全彩日本隨行攝影本

//頂尖製作陣容 陳建騏＋陳君豪＋Starr Chen 聯名精釀

//10首探入內心、誠懇新作＋1首特別收錄『是日救星』巡迴演唱會同名主題曲

醞釀三年，睽違三年，完封1293日的引頸期盼

全新專輯『心裡學』一張探入內心的誠懇覺醒之作

『言不由衷』數位聆聽&『心裡學』實體通路購買資訊：

https://LaLaHsu.lnk.to/ThePrayer

『灰色』數位聆聽&『心裡學』實體通路購買資訊：

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