徐佳瑩 LaLa【灰色 The Gray】Official Music Video

如果生命,可以用顏色比喻,

只有你的存在,能和我融為一體。

白色的你,與我的闇黑,相依,

那是愛過你,才能成為的,灰色自己。

徐佳瑩 第五張全新專輯《心裡學》

12.27 正式發行

全新專輯【心裡學】

溫暖再推薦 第二波全新單曲 《灰色》

《是日救星》金曲獎最佳單曲製作人陳君豪 x 徐佳瑩 再度攜手聯名合作

醞釀三年,睽違三年,完封多日的引頸期盼,徐佳瑩於2017年末祭出首波誠摯單曲《言不由衷》,旋即引發樂壇超量關注與話題,並在海內外各大音樂串流平台與銷售排行榜拿下冠軍,重磅出擊完美回歸。繼發燒單曲《言不由衷》後,徐佳瑩再度釋出新專輯【心裡學】中第二波全新單曲《灰色》,展現截然不同的音樂風格,備受期待。

初聽到《灰色》demo時,徐佳瑩就被這詩般的歌詞意境與寬闊悠揚的音樂格局深深打動,尚未決定錄製時,這首歌早已被徐佳瑩視為療癒歌曲,強大的後座力與餘韻,讓她每次聆聽總會有被淨化洗滌的感動。徐佳瑩說:「希望那些能夠療癒我的歌,也能療癒每一個人的心。」此曲由新生代創作人羽田和謝金林創作,歌詞前段饒富寓意地以棉花糖、梔子花、雲朵等等象徵來愛情最初最純潔的白色意念,深有所感的徐佳瑩,徵得原創同意後,將對愛情的想望與透徹灌注於歌詞中,以與白色對映的黑色深意,塵埃、黑盒子、卡特拉(冰島活火山)來比喻自身深層的黑暗與躁動,也意涵著生命裡歷經的折損與磨練。

寓意盎然如詩般的文字,悠揚溫暖的旋律,打造了這一首透著和煦陽光的動人情歌。製作人陳君豪以沉靜氣韻的大器編曲打造出《灰色》的電影格局,優美磅礡的管樂隊與弦樂隊交相輝映,滿溢情緒最終在電子搖滾營造下獲得釋放,宛如一場人生史詩電影,紀錄旅途中我們汲汲於尋找生命中那個最真實的人。愛情與人生一樣,都要歷過地獄,方得天堂。純白與闇黑共存,極致後幻化為灰色,以此象徵穿越蜿蜒波折後最終相遇的真實人生,那是歷經了傷痕、歷經了愛才能成為的灰色自己,最美的自己。

黑白影像彰顯二元意涵,歷經腦內革命,灰色人格升級,

隱喻自我與生命的進化,雙色反差,彩色拼貼,打造MV視覺極致美學

專輯第二波MV《灰色》由知名導演比爾賈執掌,MV特意選在日本長野縣,充滿文化氣息的松本市取景拍攝。為了體現歌詞裡純白與闇黑的二元意涵,導演藉由黑白彩色交替畫面來講述人格暗面與能量正面的意象,也精確巧妙地彰顯了徐佳瑩自身理性、感性並存的特質。『生命精采的部分在於不只有單一顏色,也不會只存在單一的情緒或樣貌。』徐佳瑩說:「就像我希望每一個人都能在自我狀態裡尋找最美麗的平衡,是各種色彩揉合摻雜,平衡幻化為最好的顏色,這也是我以《灰色》定名的原意。』

為了打造此首歌的深遠意境,MV裡充斥著瞬間閃逝的杏仁核、Pantone色票、色盲圖像、基因顯性、腦部圖層等等拼貼影像,在比爾賈導演巧思構築下,這些意念透過畫面完美地引喻為生命探索的核心燃點,以『灰色大腦』為寓意,生命旅程所到之處的經歷,皆為激化成長的養分。《灰色》MV搭載著音樂曲式的鋪陳,以極致黑白畫面呈現沉靜內斂的意境,而後轉至高昂上揚的精采段落,比爾賈導演以大量快速拼貼、閃格繽紛的剪接手法,充滿意識流的鏡頭語言,象徵著我們在人生路途上不斷地進階升級的探索過程,將情緒集中至高點再絢爛地釋放,極致呈現了《灰色》一曲的完美意境。

詞:羽田/謝金林/徐佳瑩

曲:羽田

清晨捨不得醒的美夢是你

那柔和清甜的棉花糖是你

傳遞祝福的梔子花是你

那慵懶飄飄蕩蕩的雲朵是你

如果生命可以用顏色比喻

只有你的存在能和我融為一體

baby i have loved you from the start

現在過去未來都一樣

對你除了愛沒有其他

都一樣,多希望始終都一樣

白色(的你)x8

的我們 在哪裡

每日暗自拂去的塵埃是我

那神秘封印的黑盒子 是我

一觸即發的卡特拉是我

那無故流下眼淚的怎麼是我

如果我們可以 用顏色比喻

那是愛過你才能成為的灰色自己

baby i have loved you from the start

現在過去未來都一樣

對你除了愛沒有其他

都一樣,過去未來都一樣

你緩緩走來,一切都不言而喻,

任憑現實在我們佈滿傷痕的心底遊戲

就連我頭上那些歲月的痕跡

都是光 喔照亮我們 還想要牽手走過 的困境

白色(的你)x8

跟闇黑 相依

製作人:蔡政勳、陳君豪@成績好Studio

編曲:蔡政勳、田雅欣、陳君豪

鋼琴:蔡政勳

吉他:陳君豪

貝斯:方奎棠

合成器貝斯&鼓機:蔡政勳、陳君豪

弦樂編寫:田雅欣

合聲:徐佳瑩

弦樂Leader:劉涵 (隱分子樂團)

小提琴 I:蔡曜宇、朱奕寧、曲靜家、駱思云

小提琴 II:盧思蒨、薛媛云、王重凱、陳泱瑾

中提琴:甘威鵬、楊凱甯、吳媛蓉

大提琴:劉涵 (隱分子樂團)、汪逸修

低音大提琴:徐雅君

法國號:陳信仲、盧怡婷

豎笛(低音豎笛):張文馨

巴松管:許家驊

低音號:陳建勳

錄音工程師:黃文萱、蔡周翰、楊敏奇、鍾濰宇、葉育軒

音頻剪輯:鍾濰宇

錄音室:Lights Up Studio、89Studio、白金錄音室Platinum Studio

混音工程師:黃文萱

混音錄音室:WooJi Studio

製作助理:吳庭輝

【工作人員】

導演Director:比爾賈Bill Chia

助理導演Assistant Director:王新宜Cindy Wang、李培㚤Cathy Li

製片Producer:洪斐文Fumi Hung、姚錦鴻Kevin Yao、黃品禎Naomi Huang

攝影師D.O.P:張肇瑄Chao-Hsuan Chang

二機攝影師Additional Camera:鍾明達Duke Chung

攝影大助1st Assistant Camera:劉于豪IKA Liu

攝影助理2nd Assistant Camera:李廷麒Sevenguns、郭柏翔Maple Shawn

服裝造型 Fashion Stylist:方綺倫 Chi-Lun Fang

化妝Make-up:陳佳惠 Carlin Chen

髮型Hair Stylist:劉珈妘 Sydni Liu–ZOOM

【拍攝協力】

演出Actor:井澤治樹

長野縣政府

松本市觀光會議協會

ALPICO GROUP

Excellent High School

Yamabebossa Coffee

書肆秋櫻舍

HOTEL BUENA VISTA

Lion Adventure Hakuba

LaLa徐佳瑩第五張全新專輯 《心裡學》2017.12.27 壓軸發行

//專輯精裝珍藏版,內附『The Inner Me』12頁全彩日本隨行攝影本

//頂尖製作陣容 陳建騏+陳君豪+Starr Chen 聯名精釀

//10首探入內心、誠懇新作+1首特別收錄『是日救星』巡迴演唱會同名主題曲

醞釀三年,睽違三年,完封1293日的引頸期盼

全新專輯『心裡學』一張探入內心的誠懇覺醒之作

