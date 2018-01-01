大馬Youtuber互相殘殺!? 撕名牌大赛！大馬版Running Man!? 奔跑吧！ Youtubers！

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馬來西亞Youtuber年度大搞作！終於來了！萬眾期待！

馬來西亞Youtube圈第一次玩這麼大！

大馬Youtuber互相殘殺!? 撕名牌大赛！

根本就是大馬版Running Man!? 看過Youtuber撕名牌嗎？！

奔跑吧！Youtubers！

下一集真的很刺激！！！大家記得要收看Part 2！！超級刺激！

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【關於Cody】

Hello 你好！我叫CODY，是一個身體很瘦，夢想卻很大的馬來西亞男生。今年22歲，

熱愛拍片，喜歡透過鏡頭把各種各樣的故事和歡樂帶給大家，希望大家會喜歡我的影片！

台灣和香港的朋友們，請多多指教！！！

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