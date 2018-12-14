周深《memory》：一段从仙境飘来的歌声 – 单曲纯享《声入人心》 Super-Vocal【歌手官方音乐频道】

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《声入人心》YouTube更新时间：北京时间 每周五23:00

节目简介：“我用声音追着光”——《声入人心》是首档原创励志声乐竞演节目，邀请廖昌永、尚雯婕、刘宪华三位音乐人作为出品人，36位演唱成员在“首席”和“替补”两个角色间轮换，用年轻时尚的演唱方式，颠覆大众对高雅音乐的固有印象，引领观众感知声乐艺术独特的魅力，观众既可欣赏到顶尖水准的美声歌剧表演，也可以看到出品人和演唱成员之间的激情碰撞，见证演唱成员们的成长蜕变。

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