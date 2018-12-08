原本想要整攝影大哥 結果盈盈跟paula哭了! 怎麼辨!? 最愛.吃貨們

#盈盈 #恬恬 #PAULA #美食開箱 #SunnyYummyKidsToys #吃貨們

#YouTuber #字幕

如果喜歡我們的影片請幫忙分享一下~

傳送門按下面

#整人

吃貨們FB https://www.facebook.com/EatFunnyGirl/

吃貨們IG https://www.instagram.com/eat_funny_girl/

SunnyYummy玩具箱FB

https://www.facebook.com/SunnyYummyToyPlay/

YingYing的IG https://www.instagram.com/queena_hsu_/

YingYing的FB https://www.facebook.com/queenayingying/

Annie的IG https://www.instagram.com/anniecoco0403/

恬恬的IG https://www.instagram.com/_sweet_1222/

PAULA的IG https://www.instagram.com/paula71935/

按下訂閱 , 就可以開動囉.

也可以看看我們其他的影片 funny girl eating

原本想要整攝影大哥 結果盈盈跟paula哭了! 怎麼辨!? 最愛.吃貨們



盈盈的日常#4 這是誰的房間? 你的新玩具是巧虎耶 最愛.吃貨們



跟暴龍比賽跑100公尺我們會被抓到嗎? 在新社花海 玩具開箱一起玩玩具Sunny Yummy Kids TOYs



聖誕節倒數月曆洞洞樂 12月7號 HATCHIMALS 迷你寵物蛋 玩具開箱一起玩玩具Sunny Yummy Kids TOYs



玩躲喵喵/捉迷藏#5 第五人格系列 恬恬真的找不到盈盈躲在哪裡!? 大人的躲喵喵系列 最愛.吃貨們



吃貨們的日常#11 恬恬想要去百貨公司當櫃姐 最愛.吃貨們



聖誕節倒數月曆洞洞樂 12月6號 水串珠手作親子動手用水就可以變出立體動物的美勞玩具 玩具開箱一起玩玩具Sunny Yummy Kids TOYs



旅行日記#3 台中兩天一夜自由行 玩具開箱一起玩玩具Sunny Yummy Kids TOYs



聖誕節倒數月曆洞洞樂 12月4號 今天玩史萊姆 冰凍怪物的透明黏土 加上閃亮的金粉來做雪人 玩具開箱一起玩玩具Sunny Yummy Kids TOYs



聖誕節交換禮物 今年的主題是變裝! 誰抽到就要換裝給大家看! 最愛.吃貨們

