勞基法修法「睡夢中完成三讀」民進黨把立法當兒戲？少康戰情室 20180110 (完整版)

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◆勞基法修法睡夢中完成三讀 民進黨把立法當兒戲？無視勞團臥軌、協商鐵板一塊 最會溝通政府露馬腳？政院：四不變四彈性不會過勞 逼勞工”議假”自求多福？賴揆：魚水相幫促勞資合作 功德院長自我感覺良好？林淑芬、鍾孔炤等7綠委投不下去 民進黨有膽開鍘？勞基法修法三讀！ 勞動部長林美珠功成身退順勢辭？

◆勞團怒撒冥紙、丟煙霧彈 勞權倒退為民進黨送終？勞團嗆蔡英文輔選誰就倒誰 讓民進黨從今年敗選起？蔡英文5年前發文聲援關廠工人 網友驚呼神打臉文？賴揆最感謝柯建銘等4綠委 賣掉勞工嘴臉黑名單？林靜儀臉書PO ：警察辛苦了 網轟X話一姐說X話？時力哽咽鞠躬致歉勞團不埋單 收割力量挨轟打假球？王欣儀爆時力助理襲胸女警 府前陳抗玩弄法治？

◆總統：衝擊努力維持的現狀 蔡英文有本錢硬著來？蔡英文籲兩岸盡速協商 打臉兩岸現狀回不去？W航線目前僅東向西飛 大陸給兩岸關係留餘地？蔡英文高調召開國安會議 消費政治利益圖窮匕見？ICAO不願涉入航路爭議 蔡政府高姿態戰略錯誤？林郁方：M503嚴重先例片面開航 警示北京的絕望？

◆南北韓重啟軍事熱線 兩韓一家親露和平曙光？兩韓戲劇破冰恢復關係 美中博弈下小國的救贖？美眾院通過台灣旅行法 美國掣肘大陸台灣籌碼化？府：會確保符合利益 美中角力徒增蔡英文政治紅線？兩韓戲劇破冰恢復關係 美中博弈下小國的救贖？文在寅、金正恩博弈合作 蔡英文兩岸囈語無濟於事？

今日來賓：

立法委員（民） 郭正亮

前台南縣長 蘇煥智

台北市議員（民）高嘉瑜

立法委員（國） 費鴻泰

前立法委員（國）林郁方

資深媒體人 陳鳳馨

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