不顧習近平禁奢 趙本山女高調炫富 一頓早餐吃掉46萬 離災難不遠？《夢想街之全能事務所》網路獨播版

封麥3年大手筆買房！江蕙砸4億買全台最貴豪宅，出價第五高！飯桌大的像國宴、還有絕美頂樓，周杰倫買下豪宅子嗣超興旺！？萬年緋聞還有這一對！林青霞、秦漢傳領證…連小孩都生了？情深不敵緣淺！秦漢這句話斷開林青霞…苦戀18年終無果！？為傳宗接代找小三生子？傳邢李送林青霞42億豪宅補償？！

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吃金條？一頓早餐花46萬「東北豬哥亮」趙本山之女炫富無極限！？一口吃掉常人一年收入！趙本山女兒日賺400萬，炫富讓網友冒冷汗！曾摑掌馮小剛，明星都要拜碼頭！趙本山為何能在娛樂圈呼風喚雨？礦權、直銷權輕鬆到手！趙本山這麼「罩」全因有薄熙來當靠山！？

中國瞬間脫貧靠這招！？月薪2000人民幣竟變中等所得，網友氣炸！月薪2000人民幣只是最低薪資！？連溫飽都勉強哪來中產階級！？沒離開過193縣道！花蓮史懷哲車禍驟逝，偏鄉教育徒留遺憾。

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