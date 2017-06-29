【1mintips】好吃涼筍原來要這樣做

學會涼筍撇步，整個夏天都清涼

原石鍋 炒菜煮湯都好用→https://goo.gl/o1s7Q0

筍的挑選祕訣

*選擇外型彎曲且底部肥厚，鮮嫩飽滿

*筍尖無出現青綠色，不易有苦味

美味秘訣：

1. 帶殼煮 保留養分和甜度

2. 冷水下鍋煮 受熱更均勻

3. 煮好原鍋泡涼 味道更鮮甜

涼筍

材料：

竹筍 適量

作法：

1. 綠竹筍帶殼洗淨。

2. 將竹筍(帶殼)放入鍋中，倒入水(水量要淹過筍)，蓋上鍋蓋，開火煮滾。

3. 水滾後保持微滾，續煮約30鐘，再關火浸泡至涼。

4. 撈出後去殼、削去底部粗纖維，再切滾刀塊即可。

速配沾醬：

美奶滋 適量

芥末醬油

材料：

芥末 5公克

醬油 20㏄

作法：

所有材料拌勻即可。

油醋汁

材料：

蘋果醋 2大匙

芥末籽 1大匙

橄欖油 3大匙

醬油 3大匙

細砂糖 2大匙

作法：

將所有材料混合拌勻。

和風芝麻醬

材料：

日式胡麻醬 2大匙

芥末籽 1大匙

美奶滋 4大匙

水 4大匙

鹽 1/2茶匙

糖 1大匙

作法：

所有材料混合拌勻。

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