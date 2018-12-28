【黃阿瑪的後宮生活】2018年度熱門十大影片

阿瑪：「一年又過去了，來回顧熱門影片吧～」

× 頻道更新時間為週五晚間六點，其餘時段不定時發舊片！×

訂閱我們吧：https://goo.gl/5L8xkV

【黑歷史回顧！志銘說夢話罵人！】志銘與狸貓ft.黃氏兄弟

▶ 本週奴才頻道改12/31 中午12:00發片喔～

—

近期週邊：

《阿瑪 X OB嚴選 秋冬聯名服飾》

https://bit.ly/2SpaA3m

【配送地區】台灣/中國/香港/澳門/新加坡/馬來西亞/美國/泰國/澳洲/加拿大/菲律賓/越南/杜拜

《阿瑪 X 犀牛盾聯名款（全九款）》

【台灣】：https://goo.gl/Ytdfg6

【中港澳】：https://goo.gl/KDboiC

【其他海外地區】：https://rhinoshield.cc/2BfoWxr

【型號】iPhone 5～iPhone最新款 （設計師聯名款僅iPhone系列喔）

1、【Mod系列】背板為霧面材質：適用iPhone 5/5s/SE、iPhone6/6s、iPhone 6Plus

2、【Mod NX系列】背板為亮面材質：適用iPhone 7/8、iPhone 7Plus/8Plus、iPhone X/XR/XS/XS Max

【付款方式】信用卡、ATM轉帳 （無貨到付款）

【出貨時間！注意！】下訂後，於20個工作天後出貨(不含例假日，依據訂單先後順序出貨)

× 有商品相關問題，請透過「瑪瑪商行的聊聊功能」私訊詢問，會有專人解答喔～ ×

《好好帶飲料提袋》

【PChome】：https://bit.ly/2RSzRTF

【PChome中港澳瑪民專區】：https://goo.gl/BFeBXW

【城邦花園 馬來西亞專區】：https://goo.gl/JgZ2MD

《朕與春風聯名衛生紙》

【實體通路】：大潤發、愛買、家樂福

【PChome】：https://goo.gl/oqvSdA （抽取式）

https://goo.gl/jZqtgB （袖珍包）

【AE Shop】：https://goo.gl/VBtmSx （抽取式）

https://goo.gl/kQfNvp （袖珍包）

【Yahoo】：https://goo.gl/PXKFcm （抽取式）

https://goo.gl/oeune1 （袖珍包）

【東森購物】：https://goo.gl/UXNXBp （抽取式）

—

更多影片：

慢動作看後宮：https://goo.gl/o2vVAH

後宮慶生系列：https://goo.gl/pwYm6Y

眾貓的一天：https://goo.gl/FGEFwt

療癒喵喵系列：https://goo.gl/haqaFq

後宮喵喵去醫院：https://goo.gl/n4tH6i

貓咪受難系列：https://goo.gl/BvkYyx

貓貓知識小學堂：https://goo.gl/ynQPx3

阿瑪賴著不走：https://goo.gl/gjb7AL

後宮年節系列：https://goo.gl/wZv4bx

後宮厲害的作品：https://goo.gl/xLZtKu

後宮阿瑪傳：https://goo.gl/GqqQ4c

阿瑪的直播：https://goo.gl/uEu33k

—

【四本著作】

《貓永遠是對的》▶ https://goo.gl/kEFK1i

《被貓咪包圍的日子》▶https://goo.gl/2sw2aG

《後宮交換日記》▶ http://goo.gl/02ZJ64

《阿瑪建國史》▶ http://goo.gl/QJtRXk

—

歡迎替朕翻譯

▶ http://www.youtube.com/timedtext_video?ref=share&v=IP7QaL2CyuY

—

【主題】阿瑪Line原創主題

▶https://goo.gl/6rFMyU

—

【朕的Line系列貼圖】

全螢幕有聲貼圖-黃阿瑪滿出來了！

http://line.me/S/sticker/8660

第二代後宮真貓 有聲貼圖

http://line.me/S/sticker/7945

第一代後宮真貓 有聲貼圖

http://line.me/S/sticker/6569

寂寞無聊的胡言亂語 貼圖

http://line.me/S/sticker/1351666

第一代 後宮插畫 動態貼圖

http://line.me/S/sticker/6269

—

【黃阿瑪的後宮生活】About fumeancats

我們都住在臺灣臺北，後宮以黃阿瑪(貓)為首，帶領其他六位後宮成員(招弟、三腳、Socles、嚕嚕、柚子、浣腸) 與兩位奴才-志銘與狸貓(人)，以照片和影片分享萬睡皇朝的私密趣事，目前擁有四本著作。7cats , We live in Taiwan,Taipei！

【黃阿瑪的後宮生活】Website

Facebook：www.facebook.com/fumeancatsYoutube：https://goo.gl/N7m313instagram：http://instagram.com/fumeancat/微博：http://weibo.com/fumeancats美拍： www.meipai.com/user/1023155987Twitter：https://twitter.com/Fumeancats瑪瑪商行（蝦皮賣場）：https://shopee.tw/fumeancats瑪瑪商行（PChome）：https://goo.gl/JaFsmT黃阿瑪的後宮生活誌：http://fumeancats.talk.tw/

Line ID：@sbq7719e（直接在搜尋好友輸入就可以找到朕囉～記得要加上@喔～）

【狸貓Youtube】https://goo.gl/urHuAX

【志銘Youtube】https://goo.gl/cHWBmY

〔版權所有，盜版砍頭〕

〔領養不棄養〕