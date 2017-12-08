【黃阿瑪的後宮生活】阿瑪擦屁屁

阿瑪：「擦屁股？你只是想摸朕的菊花吧！？」
【如何幫貓擠肛門腺？】志銘與狸貓閒聊
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【新上架！】阿瑪Line原創主題
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歡迎替朕翻譯
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【朕的三本著作】
《被貓咪包圍的日子》▶https://goo.gl/2sw2aG
《後宮交換日記》▶ http://goo.gl/02ZJ64
《阿瑪建國史》▶ http://goo.gl/QJtRXk
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【朕的Line系列貼圖】
全螢幕有聲貼圖-黃阿瑪滿出來了！
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第二代後宮真貓 有聲貼圖
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第一代後宮真貓 有聲貼圖
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第一代 後宮插畫 動態貼圖
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【瑪瑪手機殼】http://goo.gl/7Heoxh
【黃阿瑪的後宮生活】About fumeancats
我們都住在臺灣臺北，後宮以黃阿瑪(貓)為首，帶領其他六位後宮成員(招弟、三腳、Socles、嚕嚕、柚子、浣腸) 與兩位奴才-志銘與狸貓(人)，以照片和影片分享萬睡皇朝的私密趣事，目前擁有兩本著作。7cats , We live in Taiwan,Taipei！
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