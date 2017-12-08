【黃阿瑪的後宮生活】阿瑪擦屁屁

阿瑪：「擦屁股？你只是想摸朕的菊花吧！？」

【如何幫貓擠肛門腺？】志銘與狸貓閒聊

▶https://youtu.be/hd9gAyiSDfA

【新上架！】阿瑪Line原創主題

▶https://goo.gl/6rFMyU

歡迎替朕翻譯

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【朕的三本著作】

《被貓咪包圍的日子》▶https://goo.gl/2sw2aG

《後宮交換日記》▶ http://goo.gl/02ZJ64

《阿瑪建國史》▶ http://goo.gl/QJtRXk

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【朕的Line系列貼圖】

全螢幕有聲貼圖-黃阿瑪滿出來了！

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第二代後宮真貓 有聲貼圖

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第一代後宮真貓 有聲貼圖

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寂寞無聊的胡言亂語 貼圖

http://line.me/S/sticker/1351666

第一代 後宮插畫 動態貼圖

http://line.me/S/sticker/6269

【瑪瑪手機殼】http://goo.gl/7Heoxh

【黃阿瑪的後宮生活】About fumeancats

我們都住在臺灣臺北，後宮以黃阿瑪(貓)為首，帶領其他六位後宮成員(招弟、三腳、Socles、嚕嚕、柚子、浣腸) 與兩位奴才-志銘與狸貓(人)，以照片和影片分享萬睡皇朝的私密趣事，目前擁有兩本著作。7cats , We live in Taiwan,Taipei！

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