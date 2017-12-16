【迷離公路】ep14 嘉利大廈 靈異事件 (廣東話)

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逢星期二、六出片

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░ 迷離公路 ep 14 嘉利大廈 靈異事件

在這個新系列中，我會以節目形式分享一些本地以及外地網友的奇怪經歷。亦會探討其他神秘經驗，例如平行時空、UFO、GITM*、各地發生的都市傳說又或者外星人話題等等，每兩星期一集。

*GITM 是一個理論，假設大家實際是活在一個由超級電腦所創造的虛擬世界內。那些所謂的神秘經驗、平行時空、UFO、又或者外星人等等，都是因為這台電腦出錯而引的。這個現象，就是「GITM 母體故障效應」。

░ 都市傳說 2.0 (廣東話、中文字幕) 系列 https://goo.gl/H1ZwkF

░ GITM 母體故障效應 (廣東話、中文字幕) 系列 https://goo.gl/uzoLWe

░ 日本妖怪傳說 (廣東話、中文字幕) 系列 https://goo.gl/tUuesb

░ 都市傳說 1.0 (中文字幕) 系列 https://goo.gl/bKbLXi

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