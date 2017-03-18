【羅伊】挑戰：黑暗火鍋料交換食材大會，聽說今天甚麼年?【黑暗火鍋料】Feat.菜喳、頑Game、魚乾、阿晋

►跟一群好朋友們來玩黑暗火鍋料交換大會

我的天堂是來至頑Game，地獄是來至阿晋

冷冷的天氣配上美味的火鍋…真是太..

謝謝您的收看，也感謝你的訂閱！

訂閱羅伊的頻道:https://goo.gl/a3qQnY

觀看更多的影片:https://goo.gl/kOHhY6

其他人的【黑暗火鍋料交換食材大會】影片連結:

頑Game:

阿晋:https://youtu.be/f_9VMJvBCXc

魚乾:https://youtu.be/CGDOkgdETII

菜喳:https://youtu.be/ixHBoRH2WTI

*其他影片

【羅伊】遊戲王：買了一整盒的卡包來開，沒想到居然…【MAXIMUM CRISIS（MACR）最大危機912】

網址:https://www.youtube.com/watch?v=CY7myQoqd80

【羅伊】整人：情人節巧克力大作戰【有餡料の巧克力】Feat.魚乾、菜喳、瓜瓜、塗匪、胖茲

網址:https://www.youtube.com/watch?v=Gp7r960o4w0

【羅伊&魚乾】挑戰：史上最棒的影片，今天的我性別不明【化妝挑戰】

網址:https://www.youtube.com/watch?v=oV6HKGcdHvc

╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴

想要了解更多的我，更多資訊

►FaceBook粉絲團

https://www.facebook.com/RoyzWind

►Twitter推特

Tweets by Royzwind

如果有任何想要我們幫忙開箱或是介紹任何商業或是非商業的東西，歡迎E-mail跟我們說喔！

►Gmail信箱

[email protected]