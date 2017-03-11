【村民】最危險的高空工程、空中花園！EP.3｜《Minecraft 安價生存》

【安價生存遊戲規則】：

1.每次影片會抽3~10位觀眾的留言

2.抽到的觀眾給予的指令，必須在下一部影片中完成

3.我有權利選擇要不要完成跟完成的程度

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【留言規則】：

1.不可重複發言洗版，違規者資格取消

2.禁止要求過於困難的任務（例如：完成霍格華茲）

3.被抽到的觀眾如果沒有指令，會跳至下一位觀眾

4.留言的指令必須配合影片進度（不可以一開始要求去終界

5.留言期限不限，在下一部片之前都可

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【片尾曲BY TheFatRat】 :https://www.youtube.com/watch?v=n8X9_MgEdCg

【TheFatRat(Youtube)】:https://www.youtube.com/user/ThisIsTheFatRat