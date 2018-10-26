【[囂搞 X 舊鞋救命step30] 一雙改變命運的鞋子 | 囂搞 Shaogao

#舊鞋救命 是一個針對非洲貧困地區捐贈鞋子與物資的計畫

即日起至11/19日，可寄送或親送至：

伯利恆倉庫 – 新北市泰山區新北大道6段79巷57弄8-2號

聯絡電話 – 02 7741 5519

星期一 ~ 星期六 10:00~18:00 (週日休息)

注意事項：

【童鞋】: 十二歲以下童鞋最迫切需要

【舊鞋】 : 鞋子需品質堪用之男鞋﹑女鞋，無破洞磨損裂痕脫皮氧化等狀況

【舊衣】：以夏季衣物為主 (衣服褲子 大人小孩皆可 ; 內衣褲、襪子不收)

【書包】 : 畢業書包，以及其他可放入A4尺寸之各式包 (環保袋.不織布.硬殼包.拉桿包不屬於募集物資)

關懷生命，了解更多非洲的故事：https://goo.gl/E8wchD

（不定時會有募資活動，詳情請關注舊鞋救命粉絲頁，或上官網：http://step30.org/）

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