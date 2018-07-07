短劇【不能錯過的你】
當日女神話要專心讀書唔拍拖住
今日再見，竟然主動話要同我去睇書？！
演出： 芊蕙子/ 蝦條哥 / 伍熹賢 Kate Ng
#毒毒的逆襲
#片尾有彩蛋
#問世間情是何物
HKTDC Exhibition Channel 香港貿發局展覽頻道
【啱channel送出第29屆香港書展入場劵50張！】
參加辦法：
1)「Like」啱Channel Facebook專頁、「Like」及public「Share」此遊戲Post
2) 留言tag3位你最想邀請他/她一齊去書展的朋友
3) 回答你會點樣約男神/女神去睇書展
*答案最有創的參賽者，即有機會贏取第29屆香港書展入場劵兩張
*憑香港書展門票，更可免費參與同期舉行的香港運動消閒博覽
名額：25位
遊戲條款及細則:
– 每人只限參加一次
– 得獎者將有專人通知有關領獎事宜
– 如有任何爭議，啱Channel 將保留最終決定權
– 截止日期：2018年7月11日晚上23:59
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