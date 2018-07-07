【不能錯過的你】

短劇【不能錯過的你】

當日女神話要專心讀書唔拍拖住

今日再見，竟然主動話要同我去睇書？！

演出： 芊蕙子/ 蝦條哥 / 伍熹賢 Kate Ng

#毒毒的逆襲

#片尾有彩蛋

#問世間情是何物

HKTDC Exhibition Channel 香港貿發局展覽頻道

【啱channel送出第29屆香港書展入場劵50張！】

參加辦法：

1)「Like」啱Channel Facebook專頁、「Like」及public「Share」此遊戲Post

2) 留言tag3位你最想邀請他/她一齊去書展的朋友

3) 回答你會點樣約男神/女神去睇書展

*答案最有創的參賽者，即有機會贏取第29屆香港書展入場劵兩張

*憑香港書展門票，更可免費參與同期舉行的香港運動消閒博覽

名額：25位

遊戲條款及細則:

– 每人只限參加一次

– 得獎者將有專人通知有關領獎事宜

– 如有任何爭議，啱Channel 將保留最終決定權

– 截止日期：2018年7月11日晚上23:59

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