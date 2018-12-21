《明星大侦探4》第8期 抢先版：燃烧的玫瑰——诡异的自燃事件 王源高能探案 王鸥 谭松韵 乔振宇 何炅 撒贝宁 带你突破思维极限 Who’s The Murderer 4 EP8【湖南卫视官方频道】

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《明星大侦探》第四季 北京时间 每周五13:00 每周日12:00 更新

本期看点：丽发皇宫诡异的自燃事件，是谁在装神弄鬼？所有与火有关的故事逐渐揭开，背负着悔恨的人生也仍在继续。王源、王鸥、谭松韵、乔振宇、何炅、撒贝宁，谁才是头牌“破案小能手”？一切故事的谜底即将揭晓！

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节目简介：《明星大侦探》第四季，超迷人鲜肉来袭，超豪华实景探案，超烧脑连环案件，另外新增弹幕护体、有毒道具各种高玩buff！侦心不改！

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