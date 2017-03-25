《今天TEST》無印良品零食開箱！到底好不好吃呢？【聖結石Saint】

想不到無印良品的零食這麼好吃…可惡…我還是太小看它了呢！

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太多人問了，我直接打在這邊！

Q:BGM是?

A:全部都是YOUTUBE創作者工具箱的音樂，因為我沒有保留原本的名稱，因此全部都不知道名稱，要找的朋友請點右上角你的頭像點創作者工作室，然後左邊下邊有個創作者工具箱。

Q:使用甚麼器材拍攝?

A:80D+iPhone6+GOPRO5

Q:剪接軟體是?

A:sony vegas 13 pro +Pr +Ae

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