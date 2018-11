TERKINI : DIA ADA BUKTI KE? “Yang Berdiri Itu Bukan Adib Tapi Hazim

Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Datuk Mohamad Hamdan Wahid & Anggota bomba, Mohd Hazim Mohd Rahimi, bercakap susulan seorang anggota bomba yang dirawat akibat insiden rusuhan, Muhammad Adib Mohd Kassim di Institut Jantung Negara (IJN), Kuala Lumpur

