- in 其他

By hkdarenz

TAEMIN’s 2nd full length album “MOVE" will be released on Oct 16th, 6PM (KST).

TAEMIN Official

http://taemin.smtown.com

http://www.youtube.com/shinee

http://www.facebook.com/shinee

http://www.instagram.com/shinee

#TAEMIN #태민 #テミン #MOVE #Release #171016 #6PM

TAEMIN 태민 Teaser Clip #4 ℗ S.M.Entertainment