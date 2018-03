Nulbarich – Almost There (Official Music Video) [Radio Edit]

2018年3月7日リリースの2nd AL『H.O.T』に収録される新曲「Almost There」のミュージックビデオ。

ニューヨークで撮影された、まるで若者の人生の一片を切り取った人間の内面が表現されたポートレイトのようなスタイリッシュな映像。監督は、「It’ s Who We Are」や「In Your Pocket」などの楽曲でもタッグを組んだイギリス在住の気鋭の若手日本人監督の木村太一が務めている。

Director: Taichi Kimura (CEKAI /CAVIAR)

Producer: Taro Mikami (CEKAI), Naoya Watanabe (CEKAI/Clip Pictures)

DP: Jonah Schwartz

1st AC: Amauri Rodriguez

Production Manager: Takahiko Katayama

Location Manager: Xavier Veal

Key PA: Patrick I Metellus Jr.

Set PA: Kazuo Fukui, Keita Ueno, Sasha Abed

Hair and Makeup: Misa Kanbe

HMU Assistant: Enichiro Bando

Gaffer and Grips: The Natural Light Association in Bushwick, Da Vinch

Art: JM

Colorist: Caroline Morin (Cheat)

Casting Director: Shinichi Tsutsui

Production: CEKAI

Cast:

Himself: JQ

MTA guy: Xavier Veal

Laundry girl: Ai Furukawa

Rooftop spray paint boy: TJR

Mansion girl: Hil Sullivan

Vaping kid: PJ

Sushi girl: Nippy Steele

Warehouse boy: Vague Grey

Bodega girl: Alena Berry

Special Thanks: Bushwick Wash Club, Tetsu Kubota, Rene Harriman, Thomas Yardley

▶︎▶︎DIGITAL

「Almost There」2018.3.2 iTunes & Apple Musicにて先行配信スタート!

https://itunes.apple.com/jp/album/id1346602078?app=iTunes&ls=1

▶︎▶︎NEW RELEASE

2nd ALBUM『H.O.T』2018.3.7 Release

https://nulbarich.lnk.to/hot

<収録曲>

1. H.O.T (Intro)

2. It’s Who We Are

3. Almost There

4. Zero Gravity

5. Handcuffed

6. In Your Pocket

7. See You Later (Interlude)

8. Supernova

9. ain’t on the map yet

10. Follow Me

11. Spellbound

12. Construction (Interlude)

13. Heart Like a Pool

▶︎Discography

2nd EP『Long Long Time Ago』2017.12.6 Release

https://nulbarich.lnk.to/longlongtimeago

1st EP『Who We Are』2017.5.24 Release

https://itunes.apple.com/jp/album/who-we-are-ep/1229001717

ALBUM『Guess Who? 』2016.10.5 Release

https://itunes.apple.com/jp/album/guess-who/1151335096

