[MPD직캠] 세븐틴 – Good to Me | @엠카운트다운_2019.1.24[MPD FanCam] SEVENTEEN – Good to Me | @MCOUNTDOWN_2019.1.24

#MPD직캠 #MPDFanCam

More from #M2? 😀

Facebook: https://www.facebook.com/MnetM2/

Twitter: https://twitter.com/M2MPD/

Instagram: https://www.instagram.com/M2MPD/