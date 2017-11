LIVE: House hearing on South Korean garbage smuggled to Cebu

The House Committee on Ecology investigates the dumping in Cebu on February 2017 of 5,000 metric tons of garbage from South Korea. More on: https://www.rappler.com/nation/189012-house-hearing-korean-trash-smuggled-cebu?utm_source=youtube&utm_medium=referral&utm_campaign=nation

Follow Rappler on Social Media:

Facebook – https://www.facebook.com/rapplerdotcom

Twitter – https://twitter.com/rapplerdotcom

Instagram – http://instagram.com/rappler

YouTube – https://www.youtube.com/rappler/?sub_confirmation=1

SoundCloud – https://soundcloud.com/rappler

Google+ – https://plus.google.com/+Rappler/

Tumblr – http://rappler.tumblr.com/

http://www.rappler.com/