KRONOLOGI LENGKAP!! Pengeboman 3 Gereja di Surabaya – BIP 14/05

Tanggal Tayang: 14/05/2018

Subscribe GlobalTV Official Youtube Channel:

https://www.youtube.com/GlobalTVindonesia

dan subscribe untuk info berita terkini di channel:

https://www.youtube.com/GTVNewsIndonesia

Follow Our Official Twitter: https://twitter.com/OfficialGTVID

Follow Our Twitter: https://twitter.com/GTVID_News

Check Our Website: http://www.globaltv.co.id

Like Our Official Facebook: https://www.facebook.com/OfficialGTVID

Like Our Facebook: https://www.facebook.com/gtvindonesianews

Follow Our Official Instagram: https://www.instagram.com/officialgtvid

Follow Our Instagram:

https://www.instagram.com/gtvindonesia_news

Saksikan info berita terkini di:

Buletin Indonesia Pagi: Senin – Minggu Pukul 04.00 – 05.00 WIB

Buletin Indonesia Siang: Senin – Minggu Pukul 10.30 – 11.30 WIB |

Kilas Global: Senin – Jumat Pukul 15.00 WIB | Sabtu – Minggu Pukul 15.30 WIB

Buletin Indonesia Malam: Senin – Jumat dini hari setelah program Big Movies Platinum

100% Sport: Senin – Jumat dini hari setelah program Buletin Indonesia Malam