Kara Mia: Inaasam na kalayaan | Episode 25

Aired (March 22, 2019): Sa unang pagkakataon naramdaman na ni Mia kung paano maging isang normal na tao.

Watch episodes of ‘Kara Mia’ weeknights on GMA Telebabad, starring Barbie Forteza as Kara and Mika dela Cruz as Mia. Also in the cast are Jak Roberto, Paul Salas, Carmina Villarroel, John Estrada, Glydel Mercado, Gina Pareño, Alicia Alonzo, Arthur Solinap, Karenina Haniel, Liezel Lopez, Althea Ablan, and April Gustilo. #KaraMia

