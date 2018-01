Ika-6 Na Utos: Overly attached tita

Aired (January 30, 2018): Tinatago ni Geneva si Sydney hindi para kay Georgia kung hindi para sa kanya dahil masyado na siyang napalapit sa bata. May pag-asa pa kayang makapiling ni Rome si Sydney kung pilit na itong nilalayo sa kanya ni Georgia?

Watch ‘Ika-6 Na Utos,’ weekdays on GMA Afternoon Prime after Eat Bulaga, starring Sunshine Dizon as Emma Fuentabella, Gabby Concepcion as Jerome Fuentabella, Ryza Cenon as Georgia Ferrer, and Mike Tan as Angelo Ledesma. Also in the cast are Rich Asuncion, Marco Alcaraz, Mel Martinez, Arianne Bautista, Pen Medina, Darla Ramirez, and Carmen Soriano.

