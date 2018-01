HIROOMI TOSAKA feat. CRAZYBOY / LUXE feat. Afrojack（登坂広臣 / 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE）

【配信限定】Digital Single「LUXE」HIROOMI TOSAKA feat. CRAZYBOY

2018.1.26 Release

Music Produced by Afrojack

HIROOMI TOSAKA(登坂広臣 / 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE)

登坂広臣ソロプロジェクト第3弾楽曲!本作は、CRAZYBOYこと三代目JSBパフォーマーELLYを客演に迎え新たな音楽の世界観を提唱する楽曲!

HIROOMI TOSAKA’s 3rd DIGITAL SINGLE features CRAZYBOY aka ELLY from J Soul Brothers III. A NEW PERSPECTIVE ON OMI’s MUSICAL SENSES.

