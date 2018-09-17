HIMALAYA ROADIES Wild Wild West | SEASON 2 | EPISODE 08

Show Time Details :
Monday : Featured Episode 8 – 9 pm :
Behind-the-scene 9 – 9:30 pm
Title Sponsor : YAMAHA FZ
Styled by : Set Wet
Powered by : Redbull & KitKat
Banking Partner : Everest Bank Limited
Tourism Partner : Nepal Tourism Board
Official Print Partner : The Kathmandu Post
Official Hotel : Soaltee Crowne Plaza
Medical Partner : Grande International Hospital
Supported by : SIDDHARTHA
UNDER THE LICENCE of VIACOM 18
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DIRECTOR / EXECUTIVE PRODUCER
AMAN PRATAP ADHIKARY
DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
PRAMOD KARKI
LINE PRODUCER
LOK BAHADUR MAGAR
(SANGAM)
PRODUCTION MANAGER / ART SUPERVISOR
SUNIL MANANDHAR (DIAMOND)
JUDGES
RAYMON DAS SHRESTHA
DEEYA MASKEY
ASIS RANA AKA LAURE
EPISODE PRODUCER / ASSISTANT DIRECTOR
GOVINDA KHANAL
PRODUCERS/ ASSISTANT DIRECTORS
BIKASH NEUPANE
SUDEEP BHAJU
SANJEEV RATNA SHAKYA
NIMESH PURI
EPISODE ASSISTANT PRODUCER
PAWAN K.C.
ASSISTANT PRODUCERS
HIMAL RAYAMAJHI
SHAILESH KANDEL KSHETRI
RELIZA SHRESTHA
SCRIPT WRITER
ALOK THAPA
SCRIPT CONCEPTUALIZATION
SUDEEP BHAJU
ASSISTANT DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
ANIL KHADKA
DRONE OPERATOR
HARI TIWARI
CAMERA PERSON
ROSHAN SHRESTHA
YUYUSH DHAKAL
AMRIT NARAYAN MALI
BAIKUNTHA GAUTAM
SUSHIL MAHARJAN
RAJAN LAMA
SUSHIL MAHARJAN
BIJAY TAMRAKAR
UTSAL PATHAK
MRIGRENDRA RAJBHANDARI
CHIEF EDITOR / DATA LOGGER
GYARENDRA GOPALI
EPISODE EDITOR
SHRUTI SHRESTHA
EDITORS
NISHA MANANDHAR
BHIM BISHWOKARMA
MUSIC / BACKGROUND SCORE
KOBID BAZRA
GRAPHICS / ANIMATION
VIJAY BASHYAL
BEHIND THE SCENE (TEAM)
PRODUCER / EDIT SUPERVISOR
VIJAY BHANDARI
ASSISTANT PRODUCER
SUMAN LAMA
CAMERA PERSON
AASHISH DANGOL
SAGAR SYAANGBO
SUDIP SHRESTHA (ESENES)
EDITOR
SUREN MAHARJAN
ASSISTANT EDITORS
ANISH MAHARJAN
ASHEEM BAJRACHARYA
SOUND DESIGN
DIKESH SHAHI KHADGI
DEV NEUPANE
SOUND TECHNICIAN
JHAKENDRA B.C.
SAGAR KARKI
ART DIRECTOR
MENUKA RAI
SANAM SHRESTHA
SUMAN MAHARJAN
ASST. ART DIRECTOR
HUM BAHADUR B.C.
ART ASSISTANTS
SUBASH MAGARATI MAGAR
RAM SARAN REGMI
CHANDRA BAHADUR RANA
PREM BAHADUR SUNAR
SUSHIL B.K.
TASK EXAMINER / ART ASSISTANTS
ANIMESH SHAHI
BISHAL KOIRALA
STYLIST
RAJSHREE RAJYA LAXMI RANA
YOUTUBE MANAGER
AAKRITI SINGH
WARDROBE COURTESY
GABI BY BINA GHALE, PULCHOWK
MFASHIONISTA, LABIM MALL
CHEEKY STORE, DURBARMARG
THE LIMITED , CIVILMALL
FAMOUSE MEN , DURBARMARG
KALIGARH , JHAMSHIKHEL
DHOKRO , CIVILMALL
ACCESSORIES NEPAL, R.B. COMPLEX
MFASHIONISTA
LOGO FASHION INDUSTRY
THE LIMITED
SONE PARIS
MAKE UP
AMRIT MARAHATTA
HAIR
POONAM PRAJAPATI
PRODUCTION ASSISTANT
NIRAJ KUMAR THARU
STILL PHOTOGRAPHER
PABINDRA SHRESTHA
MARKETING TEAM
SURAJ THAPA
PRESCA UDAS
POOJA GIRI
ALISHA TANDUKAR
SOCIAL MEDIA MOBILIZER
SUPRIYA PRADHAN SHRESTHA
PUSHPA MAHARJAN
GAFFER
RAM PRASAD HUMAGAIN (KAKA)
LIGHTMAN
LAXMAN UPRETI
NARAYEN UPRETI
MUKUNDA HUMAGAIN
GOVINDA GHIMIRE
MEDICAL (GRANDE HOSPITAL)
DR. RAJANI KARKI
DR. SAGAR ACHARYA
SISTER SUSHMITA
SISTER SARU SHRESTHA
SECURITY TEAM
KUMAR SUNAR
HARI BAHADUR MAHAT
KITCHEN
HARI LAMA AND TEAM
SPOTBOY
ISHWOR SHARMA
TRANSPORTATION
RANJIT TAMANG
JAYRAM DAHAL
RAMCHANDRA BISTA
ABHIJIT TAMANG
SUDARSAN BASNET
SURESH
SAMEER
SHYAM SHRESTHA
SPECIAL THANKS
PRAMANANDHA BHANDARI
GANESH CHATAUT
THANKS
OPERA HOTEL, MAHENDRANAGAR
SHUKLAPHANTA JUNGLE COTTAGE
© VIACOM 18 & HIMALAYA TV 2018
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