HIMALAYA ROADIES Wild Wild West | SEASON 2 | EPISODE 08

HIMALAYA ROADIES Wild Wild West | SEASON 2 | EPISODE 08

By hkdarenz
- 4 天 ago
- in 其他

Show Time Details :
Monday : Featured Episode 8 – 9 pm :
Behind-the-scene 9 – 9:30 pm

Title Sponsor : YAMAHA FZ
Styled by : Set Wet
Powered by : Redbull & KitKat
Banking Partner : Everest Bank Limited
Tourism Partner : Nepal Tourism Board
Official Print Partner : The Kathmandu Post
Official Hotel : Soaltee Crowne Plaza
Medical Partner : Grande International Hospital
Supported by : SIDDHARTHA

UNDER THE LICENCE of VIACOM 18

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DIRECTOR / EXECUTIVE PRODUCER
AMAN PRATAP ADHIKARY

DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
PRAMOD KARKI

LINE PRODUCER
LOK BAHADUR MAGAR
(SANGAM)

PRODUCTION MANAGER / ART SUPERVISOR
SUNIL MANANDHAR (DIAMOND)

JUDGES
RAYMON DAS SHRESTHA
DEEYA MASKEY
ASIS RANA AKA LAURE

EPISODE PRODUCER / ASSISTANT DIRECTOR
GOVINDA KHANAL

PRODUCERS/ ASSISTANT DIRECTORS
BIKASH NEUPANE
SUDEEP BHAJU
SANJEEV RATNA SHAKYA
NIMESH PURI

EPISODE ASSISTANT PRODUCER
PAWAN K.C.

ASSISTANT PRODUCERS
HIMAL RAYAMAJHI
SHAILESH KANDEL KSHETRI
RELIZA SHRESTHA

SCRIPT WRITER
ALOK THAPA

SCRIPT CONCEPTUALIZATION
SUDEEP BHAJU

ASSISTANT DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
ANIL KHADKA

DRONE OPERATOR
HARI TIWARI

CAMERA PERSON
ROSHAN SHRESTHA
YUYUSH DHAKAL
AMRIT NARAYAN MALI
BAIKUNTHA GAUTAM
SUSHIL MAHARJAN
RAJAN LAMA
SUSHIL MAHARJAN
BIJAY TAMRAKAR
UTSAL PATHAK
MRIGRENDRA RAJBHANDARI

CHIEF EDITOR / DATA LOGGER
GYARENDRA GOPALI

EPISODE EDITOR
SHRUTI SHRESTHA

EDITORS
NISHA MANANDHAR
BHIM BISHWOKARMA

MUSIC / BACKGROUND SCORE
KOBID BAZRA

GRAPHICS / ANIMATION
VIJAY BASHYAL

BEHIND THE SCENE (TEAM)
PRODUCER / EDIT SUPERVISOR
VIJAY BHANDARI

ASSISTANT PRODUCER
SUMAN LAMA

CAMERA PERSON
AASHISH DANGOL
SAGAR SYAANGBO
SUDIP SHRESTHA (ESENES)

EDITOR
SUREN MAHARJAN

ASSISTANT EDITORS
ANISH MAHARJAN
ASHEEM BAJRACHARYA

SOUND DESIGN
DIKESH SHAHI KHADGI
DEV NEUPANE

SOUND TECHNICIAN
JHAKENDRA B.C.
SAGAR KARKI

ART DIRECTOR
MENUKA RAI
SANAM SHRESTHA
SUMAN MAHARJAN

ASST. ART DIRECTOR
HUM BAHADUR B.C.

ART ASSISTANTS
SUBASH MAGARATI MAGAR
RAM SARAN REGMI
CHANDRA BAHADUR RANA
PREM BAHADUR SUNAR
SUSHIL B.K.

TASK EXAMINER / ART ASSISTANTS
ANIMESH SHAHI
BISHAL KOIRALA

STYLIST
RAJSHREE RAJYA LAXMI RANA

YOUTUBE MANAGER
AAKRITI SINGH

WARDROBE COURTESY
GABI BY BINA GHALE, PULCHOWK
MFASHIONISTA, LABIM MALL
CHEEKY STORE, DURBARMARG
THE LIMITED , CIVILMALL
FAMOUSE MEN , DURBARMARG
KALIGARH , JHAMSHIKHEL
DHOKRO , CIVILMALL
ACCESSORIES NEPAL, R.B. COMPLEX
MFASHIONISTA
LOGO FASHION INDUSTRY
THE LIMITED
SONE PARIS

MAKE UP
AMRIT MARAHATTA

HAIR
POONAM PRAJAPATI

PRODUCTION ASSISTANT
NIRAJ KUMAR THARU

STILL PHOTOGRAPHER
PABINDRA SHRESTHA

MARKETING TEAM
SURAJ THAPA
PRESCA UDAS
POOJA GIRI
ALISHA TANDUKAR

SOCIAL MEDIA MOBILIZER
SUPRIYA PRADHAN SHRESTHA
PUSHPA MAHARJAN

GAFFER
RAM PRASAD HUMAGAIN (KAKA)

LIGHTMAN
LAXMAN UPRETI
NARAYEN UPRETI
MUKUNDA HUMAGAIN
GOVINDA GHIMIRE

MEDICAL (GRANDE HOSPITAL)
DR. RAJANI KARKI
DR. SAGAR ACHARYA
SISTER SUSHMITA
SISTER SARU SHRESTHA

SECURITY TEAM
KUMAR SUNAR
HARI BAHADUR MAHAT

KITCHEN
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ISHWOR SHARMA

TRANSPORTATION
RANJIT TAMANG
JAYRAM DAHAL
RAMCHANDRA BISTA
ABHIJIT TAMANG
SUDARSAN BASNET
SURESH
SAMEER
SHYAM SHRESTHA

SPECIAL THANKS
PRAMANANDHA BHANDARI
GANESH CHATAUT

THANKS
OPERA HOTEL, MAHENDRANAGAR
SHUKLAPHANTA JUNGLE COTTAGE

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