Gia đình là số 1 sitcom | tập 32 full: Tiến Luật đe dọa “giết" Quang Tuấn vì game online

Trong gia đình là số 1 tập 32, Đức Phúc sau khi lỡ dại làm chết nhân vật game của Đức Hạnh đã bị anh hai đuổi đánh và dọa sẽ “giết". Đức Nghĩa bên con trai trưởng cũng tạo cơ hội để Đức Hạnh đánh em nhưng không thành.

Bên cạnh đó, Kim Chi vì quên ngày casting đã xuống nước nài nỉ Hoàng Anh để được tham gia thử vai.

Gia dinh la so 1 phát sóng 19h50 thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần trên HTV7.

Gia Đình Là Số 1 là câu chuyện xoay quanh một gia đình 3 thế hệ cùng chung sống dưới một mái nhà với nhiều câu chuyện buồn vui lẫn lộn.

