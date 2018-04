FIRST WEEK OF CLASS & APARTMENT UPDATE | LIFE IN KOREA VLOG | ARIELAMAZINGGDAY

Welcome to my life as an ESL teacher in South Korea!

Follow Me!

Instagram & Twitter: @arielamazingg

Facebook: https://www.facebook.com/arielamazinggdayy/

Check out my sister Chelsea:

http://www.colormechelsea.com/

Check out other youtubers in Korea!

https://www.followkorea.com/

Business inquiries only:

[email protected]

Looking for help growing your channel? Try out morningfa.me! Click my link for a 30-day free trial! https://morningfa.me/invite/le3d6a0n

————————————————————————————————————-

Music:

opening/closing: MBB – Happy

Audio Library – https://www.youtube.com/channel/UCht8qITGkBvXKsR1Byln-wA

Vlog No Copyright Music-

https://www.youtube.com/channel/UCEickjZj99-JJIU8_IJ7J-Q

Playlist of music I have used-



————————————————————————————————————-

Stuff I use:

Camera: Canon Powershot G7X Mark II

Editing: Wondershare Filmora

————————————————————————————————————-

If you’re still reading this, hi~ I love you. 🙂

“black vloggers in korea" “black bloggers in korea" “south korea" “black in korea" “흑인" “흑누나" “ariel amazing day" “english teacher" “EPIK" “GEPIK" “korean daily vloggers" “korean daily bloggers"