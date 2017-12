Ed Sheeran – Perfect Duet (with Beyoncé) [Official Audio]

Listen to this version: https://ad.gt/duetyt

÷. Out Now: https://atlanti.cr/yt-album

Subscribe to Ed’s channel: http://bit.ly/SubscribeToEdSheeran

Follow Ed on…

Facebook: http://www.facebook.com/EdSheeranMusic

Twitter: http://twitter.com/edsheeran

Instagram: http://instagram.com/teddysphotos

Official Website: http://edsheeran.com