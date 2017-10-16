back number – LIVE Blu-ray & DVD「All Our Yesterdays Tour 2017 at SAITAMA SUPER ARENA」ダイジェスト

LIVE Blu-ray & DVD
All Our Yesterdays Tour 2017 at SAITAMA SUPER ARENA
2017.11.15 IN STORES
今年2月から4ヶ月にわたって行われた
全国アリーナツアー「All Our Yesterdays Tour 2017 supported by uP!!!」から
6月4日さいたまスーパーアリーナの模様を映像化！
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「All Our Yesterdays Tour 2017 at SAITAMA SUPER ARENA」
2017年11月15日（水）発売
2.高嶺の花子さん
3.003
4.そのドレスちょっと待った
5.花束
6.クリスマスソング
7.fish
8.黒い猫の歌
9.アップルパイ
10.MOTTO
11.SISTER
12.幸せ
13.助演女優症
14.恋
15.ハッピーエンド
16.君の恋人になったら
17.光の街
18.stay with me
19.繋いだ手から
20.青い春
21.スーパースターになったら
〜アンコール〜
EN1.世田谷ラブストーリー
EN2.日曜日
EN3.海岸通り
▼初回限定盤には、全公演密着ドキュメンタリーメイキング映像（DISC2）＆PHOTO BOOK付き三方背BOX仕様。
【DVD】
・初回盤（2DVD+PHOTO BOOK）
UMBK-9298 価格：6,000円+税
・通常盤（1DVD）
UMBK-1255 価格：4,800円+税
【Blu-ray】
・初回盤（2Blu-ray +PHOTO BOOK）
UMXK-9017 価格：7,000円+税
・通常盤（1Blu-ray）
UMXK-1051 価格：5,800円+税
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