back number – LIVE Blu-ray & DVD「All Our Yesterdays Tour 2017 at SAITAMA SUPER ARENA」ダイジェスト

今年2月から4ヶ月にわたって行われた

全国アリーナツアー「All Our Yesterdays Tour 2017 supported by uP!!!」から

6月4日さいたまスーパーアリーナの模様を映像化!

back number

「All Our Yesterdays Tour 2017 at SAITAMA SUPER ARENA」

2017年11月15日(水)発売

[収録曲] 1.はなびら2.高嶺の花子さん3.0034.そのドレスちょっと待った5.花束6.クリスマスソング7.fish8.黒い猫の歌9.アップルパイ10.MOTTO11.SISTER12.幸せ13.助演女優症14.恋15.ハッピーエンド16.君の恋人になったら17.光の街18.stay with me19.繋いだ手から20.青い春21.スーパースターになったら

〜アンコール〜

EN1.世田谷ラブストーリー

EN2.日曜日

EN3.海岸通り

▼初回限定盤には、全公演密着ドキュメンタリーメイキング映像(DISC2)&PHOTO BOOK付き三方背BOX仕様。

【DVD】

・初回盤(2DVD+PHOTO BOOK)

UMBK-9298 価格:6,000円+税

・通常盤(1DVD)

UMBK-1255 価格:4,800円+税

【Blu-ray】

・初回盤(2Blu-ray +PHOTO BOOK)

UMXK-9017 価格:7,000円+税

・通常盤(1Blu-ray)

UMXK-1051 価格:5,800円+税

