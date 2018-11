As Aventuras de Poliana | capítulo 122 – 01/11/18, completo

SOBRE A NOVELA

Escrita pela autora Íris Abravanel e com a diração-geral de Reynaldo Boury, a nova novela do SBT, As Aventuras de Poliana, é uma história inspirada no clássico da literatura infantojuvenil de 1913, Pollyana, de Eleanor H. Porter.

A novela conta a história de Poliana, uma garota que ao perder os pais, se muda para São Paulo para viver com sua tia, a Luísa. A garota sonha em estudar na escola Ruth Goulart e lá vai fazer muitos amigos!

