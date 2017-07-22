2017.07.22 オレたちゴチャ・まぜっ！ 極楽とんぼ 加藤浩次･有野晋哉･平成ノブシコブシ（吉村崇・徳井健太）･早川真理恵

出演（ヤンヤンガールズ）：惣田紗莉渚(SKE48)、岩立沙穂(AKB48)、新井愛瞳(アップアップガールズ(仮))、渡邊真由(palet)、関根ささら(放課後プリンセス)、谷亜沙子、山地まり、イチサキミキ、メロディー・チューバック、熊江琉唯、神部美咲、ほのか
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