Watch K-Main, Fariz Jabba & Yung Raja spit brand new bars in their 16 BARIS debut.

Please don’t forget to share, like and subscribe. Do it for the culture.

Joe Flizzow

https://www.instagram.com/flizzow/

DJ CZA

https://www.instagram.com/djcza/

K-Main

https://www.instagram.com/khairilumum/

Fariz Jabba

https://www.instagram.com/farizjabba/

Yung Raja

https://www.instagram.com/yung.raja/