野菜のチーズグリル、温玉のせ。Grilled Veggies with Cheese.

焦げないように途中アルミホイルを被せて、最後に外して焦げ目をつけました。

野菜の中でも特に好きなのはアスパラガスとブロッコリー。

ただ茹でて、マヨネーズをつけて食べるのが一番美味しく感じます。

